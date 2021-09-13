Еще у 422 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 13 сентября 2021 года, всего с начала пандемии 161 297 пациентов Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 402 человека. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 422 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 148 825 человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 6 141, а за последние сутки двадцать семь человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (13 511) и г. Бор (8 217), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (286) и Спасском районах (301). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (16 549), за прошедшие сутки там выявили 15 новых случаев.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (2 022 новых случаев), Санкт-Петербург (805 новых случаев) и Московская область (758 новых случаев).

По данным на утро 13 сентября, всего привит 978 031 нижегородец, из них второй компонент получили 905 345 человек.

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.