Валерий Меладзе выступит на фестивале "Столица закатов" в Нижнем Новгороде 18 сентября Фото: Марат МУЛЮКОВ

Популярный российский артист Валерий Меладзе выступит на фестивале музыки и фейерверков "Столица закатов" в Нижнем Новгороде в ближайшую субботу, 18 сентября. Он станет хедлайнером двенадцатого дня фестиваля. Об этом "Комсомолке" подтвердил директор артиста Сергей Луппов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что "Столицу закатов" продлили до 25 сентября.

Валерий Меладзе еще с 90-х годов считается самым популярным российским исполнителем. Самыми известными его песнями являются «Самба белого мотылька», «Салют, Вера!» и «Сэра». В 2007 году вместе со своим братом Константином Меладзе занялся продюсированием «Фабрики звезд-7». Также он известен как наставник в проектах «Голос. Дети» и «Голос 60+».

Однако, полная программа фестиваля в предстоящую субботу «Столицы закатов» пока неизвестна.

Напомним, что популярный российский дуэт HammAli & Navai выступит на фестивале музыки и фейерверков "Столица закатов" в Нижнем Новгороде в ближайшую субботу, 11 сентября.

HammAli & Navai завоевали титул "Лучшая группа" по версии премии Новое Радио Awards в 2020 году. Их новый альбом этого года "Когда хорошему человеку плохо" попал в топы чартов России.