Фестиваль «Столица закатов» продлили до 25 сентября

Фестиваль «Столица закатов» в Нижнем Новгороде решено продлить до 25 сентября. Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович на своей странице в Instagram.

- Летом мы пропустили пару выходных, но пока погода позволяет, продолжаем серию ярких субботних вечеров в любимом городе! – написал он.

В ближайшую субботу, 28 августа, на сцене фестиваля выступит популярная певица Клава Кока.

Напомним, фестиваль «Столица закатов», приуроченный к 800-летию Нижнего Новгорода, стартовал 12 июня. Каждую субботу на сцене, установленной на Нижневолжской набережной, выступают местные музыкальные коллективы и приглашенные звезды. Так, в рамках фестиваля уже выступали Леонид Агутин, Хор Турецкого, MARUV, Диана Арбенина, Элджей и другие. Попасть на праздник могут не все, а только обладатели мультипассов, сертификатов о прививке, свежего отрицательного ПЦР-теста или положительного анализа на антитела.