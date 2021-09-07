HammAli & Navai выступят на фестивале "Столица закатов" в Нижнем Новгороде 11 сентября

Популярный российский дуэт HammAli & Navai выступит на фестивале музыки и фейерверков "Столица закатов" в Нижнем Новгороде в ближайшую субботу, 11 сентября. Они станут хедлайнерами одиннадцатого дня фестиваля. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Напомним, ранее мы рассказывали, что "Столицу закатов" продлили до 25 сентября.

HammAli & Navai завоевали титул "Лучшая группа" по версии премии Новое Радио Awards в 2020 году. Их новый альбом этого года "Когда хорошему человеку плохо" попал в топы чартов России.

— Также в этот день на сцене выступят: ДжонниДепп — нижегородская кавер-группа, отмечающая в этом году свой одиннадцатый день рождения, а также DJ Nazin — диджей и коллекционер винила из Нижнего Новгорода, один из сильнейших представителей хип-хоп и скретч диджеев России, — добавили в "Центре 800".

По традиции фестиваля вечер завершится салютом: компания "Пироснаб-Поволжье" из Чебоксар — обладателя премии Российской пиротехнической ассоциации в номинации "Лучшая пиротехническая компания в ПФО" в 2011, 2012 и 2017 годах — удивят нижегородцев и гостей города своим фейерверком.

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