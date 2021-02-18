Причиной потопа в тоннеле около станции метро «Комсомольская» стала поломка насоса.

Подземный тоннель в районе станции метро «Комсомольская» на Автозаводе в очередной раз затопило утром 18 февраля. Об этом «Комсомолке» рассказали читатели, которым пришлось добираться на работу чуть не вплавь.

«Тоннель затоплен наполовину со стороны проспекта Ленина. Спускаешься в переход и не знаешь, что впереди такой «сюрприз». Воды почти по щиколотку, джинсы намокли. Поддоны есть только у выхода из тоннеля, но они уходят под воду. Некоторые люди надевают бахилы, но в них легко поскользнуться», - рассказала нижегородка Мария Инютина.

Вскоре вода начала превращаться в снежно-ледяную кашу. Чтобы узнать причины очередного потопа в тоннеле, мы обратились в администрацию.

«Подтопление тоннеля произошло из-за поломки насоса. В настоящее время установлен новый насос, идет устранение последствий аварии», - сообщили «КП» в администрации Автозаводского района.

Отметим, что этот случай – далеко не первый. Подземный тоннель протяженностью 250 метров, ведущий к Комсомольской проходной Горьковского автозавода, подтапливает регулярно. Ранее мы писали о подобном инциденте, который произошел в ноябре.