Тоннель около станции метро «Комсомольская» снова затопило

Тоннель около Комсомольской проходной стал похож на декорации к фильму ужасов. Фото: сообщество "Автозавод. Нижний Новгород" "Вконтакте"

Подземный переход около станции метро «Комсомольская» в Автозаводском районе снова затопило. Об этом в минувшие выходные сообщили местные жители в соцсетях.

«Никогда такого не было, и вот опять, - шутят автозаводцы. – Подземный тоннель на Комсомольской проходной стал подводным. Запасаемся резиновыми лодками!».

Ежедневно через этот тоннель проходит много народа: кто на ГАЗ, кто в метро, кто в медсанчать, а кто на расположенные здесь предприятия. И каждый раз, когда подтапливает этот переход, народ вынужден либо примерить на себя роль известного компьютерного героя Марио, прыгая с поддона на поддон, либо и вовсе брести по щиколотку в воде, когда этих самых поддонов нет.

«Сегодня там шёл, обматерил всех, сушу носки и ботинки!», - поделился нижегородец Павел Лобановский.

«Я помню 2013 год, я оттуда выходил полностью мокрый по колено. При этом ещё там пар шел», - поделился своим «горьким опытом» Артем Синицын.

«Да там постоянно такая история... то запах, то вода», - сетует Алексей Коноплев.

Действительно, подземный тоннель протяженностью 250 метров, ведущий к Комсомольской проходной Горьковского автозавода, подтапливает регулярно. В последний раз аналогичная ситуация случилась в сентябре: тогда причиной стали неполадки в дренажной системе. Чтобы узнать причину подтопления на этот раз, «Комсомолка» направила запрос в администрацию Автозаводского района.

Кстати, по информации местных жителей, утром 9 ноября в тоннеле воды уже не было.

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