Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 13 сентября 2021 года: за сутки диагностировали 424 новых случая заражения коронавирусом Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

По данным на 01:00 13 сентября 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 160 875человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 424 новых случая заражения.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 148 тысяч жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 383 человек.

К сожалению, за последние сутки двадцать семь человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 6 114 человек.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 13 сентября Фото: Яндекс

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (1 592 новых случаев), Московская область (718 новых случаев) и Санкт-Петербург (1 597 новых случаев).

По данным на утро 10 сентября, в Нижегородскую область поступило 1 354 674 дозы вакцины. Всего привито 972 807 нижегородцев, из них второй компонент получили 898 058 человек.

Напомним, что ребёнок из Нижегородской области оказался первым заболевшим гриппом в России в этом сезоне.

По словам Натальи Садыковой, осложнить ситуацию с заболеваемостью гриппом может четвертая волна коронавируса, которая ожидается в регионе к концу сентября.