У 424 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 12 сентября 2021 года, всего с начала пандемии 160 875 пациентов Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 383 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 424 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 148 423 человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 6 114, а за последние сутки двадцать семь человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (1 592 новых случаев), Московская область (718 новых случаев) и Санкт-Петербург (1 597 новых случаев).

По данным на утро 10 сентября, в Нижегородскую область поступило 1 354 674 дозы вакцины. Всего привито 972 807 нижегородцев, из них второй компонент получили 898 058 человек.

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.