Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 12 сентября 2021 года: Число выздоровевших в регионе превысило 148 тысяч человек Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 417 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области почти достигло 160,5 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 160 451.

Количество выздоровевших в том числе растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 148 040 человек. За последние сутки выписали 396 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 25 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 6 087 жителя региона.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние четыре месяца обороты заболеваемости значительно возросли. В августе снова было зафиксировано снижение.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

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