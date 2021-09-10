Учёные ННГУ и ПИМУ нашли способ прогнозировать степень тяжести коронавируса. ФОТО: http://www.unn.ru/site/about/news/uchjonye-nngu-sovmestno-s-kollegami-nashli-sposob-prognozirovat-stepen-tyazhesti-covid-19

Учёные нижегородских университетов ННГУ им. Н.И. Лобачевского и ПИМУ вывели способ прогнозирования степени заболевания коронавирусом. Точность их нового метода равна 83%. Сведениями о своём открытии пресс-служба ННГУ поделилась на сайте учреждения.

– Врачам нужны быстрые и точные методы ранней клинической оценки тяжести заболевания. От этого зависит, какая и когда будет оказана помощь, насколько оперативно медики примут решение о переводе пациента в отделение интенсивной терапии, – подчеркнули в университете.

Далее отмечено, способ предсказания тяжести заболевания на разных его этапах разработала нижегородская команда совместно с бельгийскими учёными. Ведущий журнал в области клинической иммунологии – Frontiers in Immunology – опубликовал результаты их исследований.

В так называемый "калькулятор тяжести COVID-19" и мобильное приложение для Android нужно внести результаты анализов по указанным восьми показателям.

– Калькулятор выдаст вероятность тяжёлого течения COVID-19. Чем сильнее она превышает 50%, тем более пристальное внимание нужно уделить пациенту. Тест использует простые параметры, которые можно измерить в большинстве клинических лабораторий по всему миру. Это значит, что, потенциально, разработка способна уменьшить нагрузку на клиники и снизить уровень смертности, – заключили в учреждении.

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