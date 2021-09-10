Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 10 сентября 2021 года: за сутки диагностировали 406 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на 01:00 10 сентября 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 159 625 человека. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 406 новых случаев заражения.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 147 тысяч жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 377 человек.

К сожалению, за последние сутки двадцать два человека не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 6 036 человек.

Статистика зараженных по коронавирусу в Нижнем Новгороде на 10 сентября Фото: Яндекс

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (13 414) и г. Бор (8 147), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (282) и Спасском районах (294). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (16 425), за прошедшие сутки там выявили 18 новых случаев. Больше всего зараженных за сутки выявили в Московском районе – там было диагностировано 44 случая заражения.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (1 801 новых случаев), Московская область (525 новых случаев) и Санкт-Петербург (1 380 новых случаев).

По данным на утро 9 сентября, в Нижегородскую область поступило 1 298 274 дозы вакцины. Всего привито 968 244 нижегородца, из них второй компонент получили 891 295 человек.

Напомним, что в нижегородской кадетской школе дети получили ожоги глаз и лица из-за работавшей кварцевой лампы. Сейчас по данному факту проводится прокурорская проверка.