У 406 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 9 сентября 2021 года, всего с начала пандемии 159 625 пациентов Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 377 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 406 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 147 260 человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 6 036, а за последние сутки двадцать два человека не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (13 414) и г. Бор (8 147), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (282) и Спасском районах (294). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (16 425), за прошедшие сутки там выявили 18 новых случаев. Больше всего зараженных за сутки выявили в Московском районе – там было диагностировано 44 случая заражения.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (1 801 новых случаев), Московская область (525 новых случаев) и Санкт-Петербург (1 380 новых случаев).

По данным на утро 9 сентября, в Нижегородскую область поступило 1 298 274 дозы вакцины. Всего привито 968 244 нижегородца, из них второй компонент получили 891 295 человек.

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.