Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 9 сентября 2021 года: за сутки диагностировали 398 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Виталий ПАРУБОВ

По данным на 01:00 9 сентября 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 159 219 человека. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 398 новых случаев заражения.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 146 тысяч жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 401 человек.

К сожалению, за последние сутки двадцать человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 6 014 человек.

Статистика зараженных по коронавирусу в Нижнем Новгороде на 9 сентября Фото: Яндекс

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (13 397) и г. Бор (8 127), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (282) и Спасском районах (294). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (16 407), за прошедшие сутки там выявили 47 новых случаев.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (1 269 новых случаев), Московская область (673 новых случаев) и Санкт-Петербург (1 430 новых случаев).

По данным на утро 7 сентября, всего привито 963 874 нижегородца, из них второй компонент получили 884 470 человек.

Напомним, что в рамках создания российского «санитарного щита» в Нижнем Новгороде планируется построить ПЦР-центр.

В общей сложности на эти цели будет выделено 223 миллиона рублей. Источником средств станет резервный фонд правительства РФ.