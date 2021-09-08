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Общество8 сентября 2021 18:10

ПЦР-центр «санитарного щита» построят в Нижнем Новгороде

Такие же центры создадут еще в восьми городах страны
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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В рамках создания российского «санитарного щита» в Нижнем Новгороде планируется построить ПЦР-центр. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

- На мероприятия по борьбе с распространением COVID-2019 и других опасных инфекций будет выделено 2 миллиарда рублей, - говорится в документе. - Часть этих средств направят на создание ПЦР-центров. Они откроются в крупных городах. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара.

В общей сложности на эти цели будет выделено 223 миллиона рублей. Источником средств станет резервный фонд правительства РФ.