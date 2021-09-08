У 398 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 8 сентября 2021 года, всего с начала пандемии 159 219 пациентов Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 401 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 398 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 146 883 человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 6 014, а за последние сутки двадцать человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (13 397) и г. Бор (8 127), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (282) и Спасском районах (294). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (16 407), за прошедшие сутки там выявили 47 новых случаев.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (1 269 новых случаев), Московская область (673 новых случаев) и Санкт-Петербург (1 430 новых случаев).

По данным на утро 7 сентября, всего привито 963 874 нижегородца, из них второй компонент получили 884 470 человек.

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.