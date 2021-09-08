Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 8 сентября 2021 года: 417 нижегородцев выписали за сутки
Фото: Иван МАКЕЕВ
За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 391 случай новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 158,5 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 158 821.
Количество выздоровевших в том числе растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 146 482 человека. За последние сутки выписали 417 нижегородцев.
К сожалению, с болезнью за сутки не справились 19 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 5 994 жителя региона.
Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние четыре месяца обороты заболеваемости значительно возросли. В августе снова зафиксировано снижение.
Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.
Фото: Яндекс
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Минздрав призвал нижегородцев избегать одновременной вакцинации от COVID-19 и гриппа
Сейчас разрабатывают комбинированную вакцину от COVID-19 и гриппа (подробнее)
Вакцинация детей, отмена второго иностранного и пятидневка: Стало известно, какие изменения ожидают нижегородских школьников
В Нижнем Новгороде прошло "Большое родительское собрание" (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!