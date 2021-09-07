Жилые дома сползают в овраг в деревне Караулово Нижегородской области

Жилые дома продолжают сползать в овраг в деревне Караулово Нижегородской области. ФОТО: Андрей Богов
Жители деревни Караулово Кстовского района Нижегородской области бессильно наблюдают, как рушатся их дома, а в овраге исчезает нажитое с годами огромным трудом. Об их тяжёлой ситуации мы рассказывали прежде – с тех пор так ничего и не изменилось: впервые о беде деревни Караулово регион услышал больше года назад, когда в июле 2020-го в овраг рухнули два нежилых дома. Вопрос о том, как скоро угроза подберётся вплотную к стенам жилых домов, стал вопросом времени.
Власти ссылаются на отсутствие средств.
И это случилось: в апреле 2021-го в овраг упали два жилых дома, затем ещё один – в конце мая. В июне власти ввели режим ЧС в деревне. Туда пригнали технику для расчистки реки. Это должно было остановить трещины, но, увы, не помогло.
Предполагается, что к активной фазе разрушения привели прошедшие обильные дожди в Нижегородском регионе в конце августа и в начале сентября. Оползневые процессы заметно ускорились. Напомним, их причина в заброшенной реке на дне оврага, которую замусорили. Со временем она заболотилась, воды в ней стали размывать стены оврага. Жители многократно обращались к местным властям за помощью, но те бездействуют, ссылаясь на недостаток средств.
С приходом дождей оползни активизировались.
Журналист программы "Кстати..." пообщался с жительницей, чей дом постепенно сползает в овраг.
– Четыре месяца мы просто смотрим, как наш дом уходит в овраг, – сказала Юлия, показывая трещины изнутри своего дома, в которые убираются обе её ладони, сложенные вместе. – С 15 июня по сегодняшний день из администрации не приехали ни разу, ни разу не приехали из МЧС. Кроме очистки оврага, не было больше ничего.
В домах опасно находиться.
Юлия добавила, что сухое лето – это единственное, с чем повезло жителям деревни Караулово:
– Не было дождей, но если начнутся проливные – сколько он [дом] простоит? Доживёт он до зимы?
Другой житель деревни, Максуд Азимов, подтвердил:
– Мы много раз обращались. Из администрации приезжали, фотографировали трещины и уезжали.
Жители бессильно наблюдают, как уходят в овраг их дома.
– С января прошлого года мы кое-как бьёмся: через ТВ, через другие каналы связи. Пробиться не могли никак, чтобы хотя бы почистили русло оврага. Если бы его прочистили в прошлом году, я думаю, что этого всего не было, – сказал Александр Богов, депутат местного самоуправления, указывая на рухнувшие в овраг чьи-то огороды, теплицы, бани и дома. – Планировалось воду загнать в трубу, но до конца они не доделали. Тишина. Районные власти кричат, что денег нет. А людям не дали квартиру, которую обещали ещё в июне.
Раньше это была равнина.
Многие другие жители показали, во что превратились их участки или дома за последние несколько месяцев, когда оползень добрался и до них. Зрелище страшное. Там, где теперь образовался обрыв, когда-то была абсолютная равнина с грядками.
За комментарием "Кстати..." обратились к замглавы Кстовского муниципального района Николаю Носову:
– Нужны комплексные работы, нужен проект, чтобы понимать, какие работы проводить. Просто так валить грунт нецелесообразно – может только усугубить положение. Ждём, когда выделят деньги на проект. Это порядка трёх миллионов рублей. Мы предложили людям, чьи дома в зоне угрозы, жильё, но они отказались переехать.
В овраг рухнули уже два нежилых и три жилых дома.
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