«Увезли на дорогой машине с фальшивыми номерами»: 23-летнюю девушку вторую неделю ищут в Нижнем Новгороде

Она села в Land Rover на улице Белинского и бесследно исчезла. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижнем Новгороде уже вторую неделю ведутся поиски 23-летней Елизаветы Бабиковой, которая пропала в центре Нижнего Новгорода 24 августа. В тот день девушка вечером вышла из дома на улице Славянской и больше не вернулась.

- Выскочила из дома, пообещав вернуться через час, села в автомобиль и пропала. Телефон почти сразу стал недоступен, - рассказала знакомая семьи Елена Грунина.

Ни через час, ни через два, ни даже на следующее утро Лиза домой не пришла. Родители не находили себе места, ведь дочь всегда предупреждала, если собиралась куда-то отлучиться, она не могла просто выключить телефон и уехать! Дрожащими от переживаний руками они вновь и вновь набирали ее телефон, но электронный голос в трубке каждый раз монотонно сообщал, что абонентский номер недоступен. Родственники обратились в полицию, к поискам подключились волонтеры. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

У Лизы наверняка много поклонников. Фото: соцсети

Славянская, 25, где проживала с родителями Лиза, – это элитный дом в центре Нижнего Новгорода. В тот вечер Лиза надела облегающее бежевое короткое платье, туфли, с собой прихватила клатч – вероятнее всего, собиралась на встречу с кем-то. Лиза – красивая статная молодая девушка, и наверняка у нее было много поклонников.

По записям с камер видеонаблюдения удалось установить, что она села в машину Land Rover на соседней улице Белинского. Через 20 минут ее телефон выключился, дозвониться до нее невозможно по сей день.

- Искать стали оттуда, где пропал сигнал. Есть фото машины, но она не бьется по базе – фальшивые номера. Телефон не пеленгуется. Словно растворилась девочка! – разводит руками Елена Грунина.

Родители говорят, что просто уехать и выключить телефон дочь не могла. Фото: соцсети

Близкие Елизаветы теряются в догадках, куда она могла исчезнуть и что могло произойти. Елена говорит, что у семьи ни с кем не было никаких конфликтов: «обычная ровная семья с тремя детьми». Дома Лизу ждут родители, бабушка и два братика.

Родители уже вторую неделю просто не находят себе места.

«Мама такая волевая всегда, а сейчас – постоянно плачет. Ничего уже нет – ни сил, ни терпения, стареют на глазах, ежесекундно», - говорит о родителях пропавшей девушки Елена.

Родные Лизы просто сходят с ума, потому что вот так вот добровольно не выходить на связь - это не ее «стиль». Полиция, волонтеры и следствие просит помощи у нижегородцев в розыске пропавшей Елизаветы Бабиковой.

Приметы: рост около 173 см, худощавого телосложения, волосы темные, длинные.

Была одета: облегающее платье бежевого цвета, туфли, при себе имела черный клатч.

Особые приметы: тоннели в ушах и две тутуировки - на груди в виде орла и на бедре в виде рыси.

Если Вы обладаете любой информацией о разыскиваемой, свяжитесь со следователями СК по телефону: 8-920-069-51-86, 8(831)268–03-34 или по короткому номеру 123 (круглосуточно), 8-920-069-51-90 (с 09:00 до 18:00), либо сообщить в полицию по телефону 02.