Столицу Приволжья накрыла очередная волна массовых эвакуаций. Днем 11 апреля очевидцы сообщили об эвакуациях в нескольких школах и больницах, а также в одном торговом центре.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/702575" frameborder="0"></iframe> Эвакуация в Нижнем Новгороде.Соцсети

Сначала нижегородцы рассказали, что из-за якобы заложенной бомбы их пришлось покинуть торговый центр «Созвездие». Позже появилась информация об эвакуациях в больницах № 30, 38 и в школах № 126 и 81. Спустя час та же участь постигла учащихся школы № 48 и сотрудников больницы № 33.

Новая волна массовых эвакуаций захлестнула Нижний Новгород 11 апреля 2019 годаФото: СОЦСЕТИ

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» направила официальные запросы в пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области и в Антитеррористическую комиссию региона с просьбой прокомментировать происходящее.

Новая волна массовых эвакуаций захлестнула Нижний Новгород 11 апреля 2019 годаФото: СОЦСЕТИ

Напомним, что волна эвакуаций накрыла Нижний Новгород 18 февраля. Тогда неизвестные сообщили, что в нескольких медучреждениях якобы заложены бомбы.

Новая волна массовых эвакуаций захлестнула Нижний Новгород 11 апреля 2019 годаФото: СОЦСЕТИ

До этого массовая эвакуация охватила приволжскую столицу 31 января. Тогда информация о заложенной бомбе поступила в Центр международной торговли, ТРЦ «Жар-Птица» и «Седьмое небо», ТЦ «Орбита», «Сочи» и «Новый век», а также в больницы № 12, 38 и 39.