«Сначала попросил воды, потом убил»: Следователи раскрыли страшные подробности убийства 9-летней девочки и женщины на Бору. Фото: СОЦСЕТИ

Минувшей осенью вся Нижегородская область была потрясена страшным убийством 9-летней девочки на Бору. Напомним, трагедия произошла вечером 24 сентября в поселке Неклюдово. Около 17:00 девочка приехала на школьном автобусе на улицу Чапаева и пропала. Спустя несколько часов ее тело было обнаружено на пустыре.

Подозрение сразу пало на 34-летнего бывшего сожителя ее матери Павла Суркова. Именно с ним ребенка видели незадолго до убийства. Как выяснилось в ходе расследования, он был причастен еще к одному убийству, совершенному в тот же день – в городе Бор ударами молотка по голове и была убита 46-летняя женщина. Какая связь между этими убийствами и что спровоцировало трагедию, «Комсомолке» рассказал следователь СУ СКР по Нижегородской области Владимир Масанов.

Ударил, ограбил – в тюрьму

Вообще в криминальном мире Павел Сурков по кличке «Пафик» личность довольно известная – в местах не столь отдаленных он регулярно оказывается с 17 лет. Впервые за решетку он угодил еще в 2003 году за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть. С тех пор из тюрьмы он практически не вылезал – едва освободившись, он совершал новое преступление и возвращался за решетку. В его «послужном списке» едва ли не все статьи уголовного кодекса – грабежи, побои, тяжкие телесные повреждения. Весной 2020 года он в очередной раз вышел из тюрьмы. Тут-то ему и подвернулась мама этой 9-летней девочки.

- Между ними завязались отношения, однако спустя несколько месяцев женщина решила расстаться, - рассказывает Владимир Масанов. – Однако Сурков всячески пытался эти отношения восстановить.

К слову, желание женщины расстаться никого особо не удивило. Как рассказали знакомые Павла, он всегда проявлял себя к женщинам агрессивно. Это же в разговоре с «Комсомолкой» подтверждала и бабушка убитой девочки.

Свой чудовищный поступок мужчина объяснил новостью об аборте. Фото: СОЦСЕТИ

- Сама я видела его два раза – пьяным и трезвым, - рассказала «Комсомолке» бабушка девочки Татьяна К. – Трезвый – он очень скромный и услужливый, производит довольно благоприятное впечатление. А пьяный – настоящий фашист! Как оказалось, он избивал мою дочь. Причем с особой жестокостью: как-то раз даже обмолвился – «надо было тебя пинать по животу». То есть он даже знал, куда надо бить. Оно и понятно – столько раз сидел в тюрьме. А когда Юля решила с ним расстаться, начал угрожать и мстить.

Однако самого рецидивиста такое развитие событий не устраивало. Последней каплей сало известие о сделанном аборте.

- В тот день по телефону женщина рассказала ему, что сделала от него аборт, - продолжает следователь. – Как он сам потом объяснил, это и стало главным мотивом убийства.

Убил за доброту

Сразу после этого звонка Сурков сильно напился. То, что происходило дальше, больше напоминает череду нелепых и страшных случайностей.

- Проходя мимо одной из многоэтажек, он попросил попить воды у 46-летней местной жительницы, - рассказывает Владимир Масанов. – Никогда прежде он ее не встречал – она просто проходила мимо. К сожалению, женщина пожалела его и решила вынести воды. Он зашел следом за ней в подъезд, а потом и в квартиру. Увидев незваного гостя, женщина принялась его выгонять.

Взбешенный Сурков уходить не собирался. Вместо этого он принялся избивать пожалевшую его женщину. Он бил ее всем, что попадалось под руку. В результате от полученных повреждений женщина скончалась.

Расправившись с жительницей Бора, Сурков спокойно вышел из квартиры и поехал в поселок Неклюдово. Позднее в ходе расследования он заявлял, что находился в состоянии аффекта. Однако в подробностях рассказывал обо всех своих преступлениях – он полностью отдавал себе отчет в произошедшем.

- Доехав до Неклюдова, он стал поджидать ребенка на автобусной остановке, - рассказывает следователь. – Он хорошо знал девочку, она тоже ему доверяла, поэтому спокойно пошла вместе с ним.

Тело девочки было обнаружено на пустыре недалеко от остановки. Фото: СОЦСЕТИ

Как выяснилось впоследствии, ребенка он сначала изнасиловал, а потом убил. Правда, признался он только в убийстве. Остальное до последнего отрицал.

- Я не помню, как убил ребенка – был слишком пьян, - уверял он следователей. – Ее мать была беременна от меня, но сделала аборт. Поэтому я так и сделал.

Решением суда Павел Сурков приговорен к пожизненному заключению. Теперь к списку его многочисленных преступлений добавились, пожалуй, два самых страшных – убийство и изнасилование ребенка.

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