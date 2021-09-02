Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 2 сентября 2021 года: за сутки диагностировали 402 новых случая заражения коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным на 01:00 2 сентября 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 156 454 человека. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 402 новых случая заражения.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 143 тысячи жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 494 человека.

К сожалению, за последние сутки двадцать девять человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 5 870 человек.

Статистика зараженных по коронавирусу на 2 сентября Фото: Яндекс

На данный момент Нижегородская область все так же занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (1 229 новых случаев), Московской области (543 новых случая) и Санкт-Петербургу (1 312 новых случаев).

По данным на утро 31 августа, всего привит 939 841 нижегородец, из них второй компонент получили 846 113 человек.

Напомним, что в городскую клиническую больницу №40 Нижнего Новгорода поступило новое медицинское оборудование на сумму более 13 млн рублей по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Таким образом, в медучреждение поступили рентгеновский цифровой аппарат, аппарат ультразвуковой диагностики и аппарат для суточного ЭКГ-мониторирования.