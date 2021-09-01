Четыре новые школы на 5950 мест планируют построить в Нижнем Новгороде

Четыре новые школы на 5950 мест планируется ввести в эксплуатацию в Нижегородской области в 2021 году. В том числе до конца года будет сдан уникальный образовательный центр — «Школа 800», строительство которого приурочено к юбилею Нижнего Новгорода. Об этом сообщает министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде полным ходом идет строительство нового образовательного комплекса Школа 800. Она включает в себя центр дополнительного образования на Бору и три школы в самом Нижнем Новгороде – в Сормовском, Автозаводском и Нижегородском районах. По словам строителей, сейчас готовность объекта составляет 80% и работы идут в соответствии с графиком.

Нижегородская «Школа 800» в общей сложности рассчитана на 4550 учеников. В состав образовательной организации войдут три учебных корпуса в Нижнем Новгороде и центр дополнительного образования на Бору.

Также стало известно, что помимо «Школы 800» до конца 2021 года в Нижегородской области построят еще три школы на 1400 мест:

- школа в селе Хмелевицы городского округа города Шахунья (300 мест);

- школа в рабочем поселке Пильна Пильнинского района (на 500 мест);

- школа на улице Зорге в городе Саров (на 600 мест).

Напомним, что строительство основного корпуса «Школы 800» в Верхних Печерах Нижнего Новгорода завершено на 84%.

Сейчас заканчиваются монтажные работы на внутренних инженерных сетях, рабочие занимаются отделкой помещений внутри. Кроме того, благоустройство территории уже выполнили на 37%.

Также, стало известно о готовности двух корпусов: в Автозаводском районе стрроительство завершили на 65%, а в Сормовском – на 57%.