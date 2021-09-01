Еще у 402 нижегородцев обнаружили коронавирус за сутки

По данным на 1 сентября 2021 года, всего с начала пандемии 156 454 пациента Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 494 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 402 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 143 720 человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 5 870, а за последние сутки двадцать девять человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (13 262) и г. Бор (8 032), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (278) и Спасском районах (294). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (16 044), за прошедшие сутки там выявили 51 новый случай.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (1 229 новых случаев), Московская область (543 новых случаев) и Санкт-Петербург (1 312 новых случаев).

По данным на утро 31 августа, всего привит 939 841 нижегородец, из них второй компонент получили 846 113 человек.

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.