Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 1 сентября 2021 года: за сутки диагностировали 414 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным на 01:00 1 сентября 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 156 052 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 409 новых случаев заражения.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 143 тысячи жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 508 человек.

К сожалению, за последние сутки двадцать девять человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 5 841 человек.

Статистика зараженных по коронавирусу на 1 сентября Фото: Яндекс

На данный момент Нижегородская область все так же занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (1 162 новых случаев), Московской области (758 новых случаев) и Санкт-Петербургу (513 новых случаев).

По данным на утро 31 августа, всего привито 934 865 нижегородцев, из них второй компонент получили 837 537 человек.

Напомним, что заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил о четвёртой волне коронавируса. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Сейчас во всем мире начался резкий подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Многие страны уже установили антирекорды по заболеваемости, в их число вошли даже те, в которых высокий показатель вакцинации населения.