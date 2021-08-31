Еще у 412 нижегородцев обнаружили коронавирус за сутки

По данным на 31 августа 2021 года, всего с начала пандемии 155 643 пациента Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 517 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 412 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 142 718 человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 5 812, а за последние сутки двадцать восемь человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (13 211) и г. Бор (7 985), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (272) и Спасском районах (293). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (16 044), за прошедшие сутки там выявили 51 новый случай.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (1 424 новых случаев), Московская область (858 новых случаев) и Санкт-Петербург (549 новых случаев).

По данным на утро 30 августа, в Нижегородскую область поступило 1 270 134 дозы вакцины. Всего привито 929 098 нижегородцев, из них второй компонент получили 827 946 (+11972) человек.

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.