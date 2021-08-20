«Здесь деревья падают, давай не будем туда ехать»: Жители Сарова сняли видео в эпицентре лесного пожара

Лесные пожары снова бушуют в Сарове. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Сарове вновь объявили режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Накануне вечером из-за сильного ветра огонь из Мордовского заповедника снова распространился на территорию Нижегородской области, сообщат пресс-служба РФЯЦ - ВНИИЭФ.

- 19 августа на территории Мордовского заповедника произошло возгорание одного из тлеющих торфяников, находившегося в труднодоступном для пожарной техники месте. Глава Сарова Алексей Сафонов снова ввел режим ЧС для привлечения дополнительных ресурсов. Несколько очагов возгорания в периметре города, - говорится в сообщении.

В одном из таких очагов и оказались местные жители – Геннадий и его спутница. Поздно вечером нижегородцы на машине ехали по дороге, ведущей в Первомайск, и в темноте угодили в самый эпицентр лесного пожара. Женщина снимала происходящее на видео, и впоследствии ролик разлетелся по интернету.

Кадры, которые удалось сделать очевидцам, больше напоминают фильм-катастрофу: горящие леса по ту и другую сторону дороги, вереница пожарных расчетов, дым и зловещая мгла. Отдельно стоит отметить стойкость наших героев – об этом можно судить по голосам за кадрам.

- Здесь деревья падают, давай не будем туда ехать, - спокойно говорит женщина.

- Деревья падают там, с той стороны. - невозмутимо отвечает мужчина за рулем. - Снимай, снимай, потом покажем, почему поезд не поехал.

- Ген, поехали отсюда! – в нотках женского голоса слышится тревога. Вокруг уже вовсю бушует пламя.

В итоге путники вынуждены были повернуть обратно – надеемся, они добрались без происшествий.

Напомним, из-за лесных пожаров в Сарове было приостановлено железнодорожное сообщение с Москвой.