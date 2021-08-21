Глава государства отметил свойственный нижегородцам патриотизм, гражданственность и смелость. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Президент России Владимир Путин поздравил нижегородцев с 800-летием Нижнего Новгорода в ходе визита в столицу Приволжья 21 августа. Он посетил гала-шоу «Начало нового» на Нижневолжской набережной, где выступил с торжественной речью.

- Искренне, от всей души поздравляю вас с 800-летием Нижнего Новгорода. Поздравляю всех, кто здесь родился, вырос, чья жизнь, учёба, свершения, первая любовь, самые добрые семейные воспоминания связаны с этим прекрасным городом... Нижний – как его издавна ласково и тепло называют – хранит ключ к пониманию широты души, веры и непреклонной воли нашего народа, его стремления к созиданию и сотрудничеству. Здесь буквально сконцентрированы культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России, - сказал Владимир Путин.

Глава государства также отметил свойственный нижегородцам патриотизм, гражданственность и смелость.

- Во все времена нижегородцы стояли на защите Отечества, чувствовали свою сопричастность единому историческому пути народа России, нашей общей великой и славной судьбе. Так было и в конце XIV века, когда нижегородские земли сыграли огромную роль в укреплении единого государства, в собирании исторических русских земель, и в начале XVII века, когда под руководством Минина и Пожарского нижегородцы, действуя «купно заедино», сделали всё, чтобы положить конец Смуте, восстановить суверенитет страны, - сказал Владимир Путин.