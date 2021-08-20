Новая схема движения транспорта запущена на площади Сенной Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Новая схема движения транспорта запущена на площади Сенной. Об этом сообщает глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

- Площадь Сенная – это один из самых сложных участков для регулирования в Нижнем Новгороде: большая площадь, не было островков безопасности, часто движение носило хаотичный характер. Светофор давал пешеходам очень мало времени. Водители не понимали, на какую полосу должны встать, – отметил Юрий Шалабаев.

Теперь для пешеходов сделали три островка безопасности и изменили режим светофоров. В районе выезда на площадь с улицы Минина установили дополнительный светофорный объект – он разводит транспортные и пешеходные потоки во времени и обеспечивает безопасность участников дорожного движения.

Режимы регулирования остальных светофоров на площади подобрали так, чтобы обеспечить безопасный пропуск автомобилей и пешеходов с наиболее возможными минимальными задержками. По словам специалистов, движение на площади происходит в 17 различных направлениях, и для его регулирования работает более 40 светофоров.

Главные изменения внесли в движение транспорта со стороны микрорайона Верхние Печеры. Движение прямо и налево с этого направления не меняется, а чтобы проехать по площади в сторону ул. Минина и Казанского съезда автомобилистам необходимо повернуть направо на новый участок дороги и далее налево по своему маршруту. Пешеходы теперь будут переходить дорогу в прямом направлении до островка безопасности, дожидаться на нем разрешающего сигнала и продолжать дальше свой путь.

Количество полос для движения со стороны Казанского съезда увеличили до пяти: три полосы для поворота налево и две для движения прямо. Для пешеходов предусмотрели пешеходные переходы во всех направлениях с использованием островков безопасности.

С улицы Минина изменилось направление движения в сторону Казанского съезда: водители должны будут повернуть направо, перестроиться и повернуть налево на новый участок дороги.

С улицы Максима Горького водители, двигающиеся в сторону Казанского съезда, будут выезжать на новый участок дороги, и далее на ул. Минина или Казанский съезд. Автомобилистам, поворачивающим налево, надо будет проезжать слева от островка безопасности. Поворот направо остается без изменений.

- Сейчас на площади расставлены знаки, которые показывают, как работает новая схема движения. Вместе со специалистами ГИБДД мы будем мониторить ситуацию и при необходимости вносить изменения в схему движения, – добавил мэр города.

Напомним, что улицу Новую открыли для движения в Нижнем Новгороде. Специалисты обращают внимание автомобилистов на то, что на участке от площади Максима Горького до улицы Белинского движение транспорта по улице Новой стало односторонним - в направлении улицы Белинского.

А также, движение общественного транспорта временно ограничат в Нижнем Новгороде до 26 августа.

На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств. Сообщается, что объезд будет организован по прилегающим улицам.