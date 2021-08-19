Движение общественного транспорта временно ограничат в Нижнем Новгороде Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода

Движение общественного транспорта временно ограничат в Нижнем Новгороде до 26 августа. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств. Сообщается, что объезд будет организован по прилегающим улицам.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков. Более подробно можно изучить изменения в прилагаемых схемах проезда.

Движение общественного транспорта временно ограничат в Нижнем Новгороде Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода

Движение общественного транспорта временно ограничат в Нижнем Новгороде Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода

Движение общественного транспорта временно ограничат в Нижнем Новгороде Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода

Движение общественного транспорта временно ограничат в Нижнем Новгороде Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода

Движение общественного транспорта временно ограничат в Нижнем Новгороде Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода

Нижегородский район: - до 06.00 26 августа приостановлено движение транспорта по пл. Минина и Пожарского (на участке от Верхне-Волжской набережной до ул. Минина) и по Георгиевскому съезду - до 06.00 24 августа прекращено движение транспорта на пл. Минина и Пожарского (на участке от ул. Варварской до ул. Минина), ул. Ульянова (на участке от ул. Пискунова до пл. Минина и Пожарского), ул. Минина (на участке от ул. Пискунова до пл. Минина и Пожарского), Верхне-Волжскую набережную (на участке от ул. Пискунова до пл. Минина и Пожарского) - с 00.01 20 августа до 06.00 22 августа будет приостановлено движение по Нижне-Волжской набережной на участке от пл. Благовещенской до ул. Широкой. - с 21.00 20 августа до 06.00 22 августа - по пл. Минина и Пожарского (на участке от ул. Варварской до ул. Большой Покровской), по ул. Пожарского, по Зеленскому съезду, по ул. Варварской (на участке от ул. Пискунова до пл. Минина и Пожарского), по ул. Алексеевской (на участке от ул. Пискунова до пл. Минина и Пожарского) - с 00.01 21 августа до 06.00 22 августа - по Нижне-Волжской набережной (на участке от ул. Широкой до Казанского съезда), по ул. Рождественской,по ул.Черниговской (на участке от дома 4 до дома 10), по площади Благовещенской, по ул.Широкой. - с 15.00 21 августа до 06.00 22 августа - по Канавинскому мосту, по Похвалинскому съезду. - с 15.00 21 августа до 03.00 22 августа – по ул. Большая Покровская (на участке от пл. М.Горького до ул. Малая Покровская), по ул. Звездинка (на участке от ул. Большая Покровская до дома 12 по ул. Звездинка). - с 00.00 21 августа до 06.00 22 августа – по ул. Октябрьской (на участке от ул. Алексеевской до ул. Добролюбова). - с 00.01 21 августа до 06.00 22 августа – по ул. Почтовый съезд (на участке от ул. Ильинской до ул. Рождественской).

Советский район: - до 23.59 26 августа будет временно приостановлено движение транспорта по местному проезду (около ул. Ванеева) от ул. Адмирала Васюнина до ул. Богородского. - до 23.59 24 августа будет временно прекращено движение транспорта по Советской площади.

Ленинский район: - с 06.00 20 августа до 21.00 22 августа будет временно приостановлено движение транспорта по площади у кинотеатра «Россия» и бульвару Заречный (на участке от проспекта Ленина до дома 34 по проспекту Ленина).

Автозаводский район: - до 06.00 23 августа будет запрещено круговое движение транспорта на площади И.И. Киселева.

Московский район: - до 22.00 22 августа будет приостановлено движение транспорта по площади у ДС «Юность» на ул. Ярошенко (на участке от дома 7 до дома 3). - с 21.40 до 22.20 21 августа - движение транспорта по ул. Ярошенко (на участке от дома 7 до ул. Героя Рябцева).

Сормовский район: - до 21.00 22 августа движение транспорта на участке автомобильной дороги от бульвара Юбилейного до дома 31А по прилегающей дороге к бульвару Юбилейному и по прилегающей дороге на участке от дома 31А по бульвару Юбилейному до улицы Энгельса.

Приокский район: - до 01.00 22 августа будет прекращено движение транспорта по площади перед кинотеатром «Импульс», на участке автомобильной дороги от проспекта Гагарина до дома 1 В по ул. Маршала Жукова. - с 08.00 21 августа до 08.00 24 августа движение транспорта на участке автомобильной дороги от проспекта Гагарина до ул. Маршала Жукова.

Напомним, что движение катеров в акваториях Оки и Волги перекроют 21 августа. Это сделают в целях обеспечения безопасности при праздновании 800-летия города.

А также, рассказываем, как будет работать общественный транспорт Нижнего Новгорода 21 августа 2021 года. Специально по этому поводу продлят работу общественного транспорта, чтобы все желающие смогли попасть на мероприятие и уехать после домой.