Улицу Новую открыли для движения в Нижнем Новгороде Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Улицу Новую открыли для движения в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает городской Центр организации дорожного движения.

Специалисты обращают внимание автомобилистов на то, что на участке от площади Максима Горького до улицы Белинского движение транспорта по улице Новой стало односторонним - в направлении улицы Белинского.

Также появились дорожные знаки «Дорога с односторонним движением» и «Выезд на дорогу с односторонним движением».

ЦОДД призывает автомобилистов быть внимательными при движении на этом участке улично-дорожной сети и следовать указаниям дорожных знаков. А также заранее планировать свой маршрут.

Напомним, что движение общественного транспорта временно ограничат в Нижнем Новгороде до 26 августа.

На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств. Сообщается, что объезд будет организован по прилегающим улицам.

А также, рассказываем, как будет работать общественный транспорт Нижнего Новгорода 21 августа 2021 года. Специально по этому поводу продлят работу общественного транспорта, чтобы все желающие смогли попасть на мероприятие и уехать после домой.