Как будет работать общественный транспорт в Нижнем Новгороде 21 августа 2021 года: Расписание, маршруты, интервалы движения Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

В предстоящую субботу 21 августа все нижегородцы и гости города будут отмечать главный праздник – 800-летия Нижнего Новгорода. Праздничные мероприятия, приуроченные к юбилею, проходят в городе уже не первый месяц, но кульминацией станет грандиозное гала-шоу, которое состоится 21 августа. Праздничные концерты и мероприятия будут проходить по всему городу - на восьми площадках во всех районах Нижнего Новгорода. Примечательно, что на юбилей города будут выступать специально приглашенные известные российские музыканты. Специально по этому поводу продлят работу общественного транспорта, чтобы все желающие смогли попасть на мероприятие и уехать после домой. Рассказываем, как будет работать общественный транспорт Нижнего Новгорода 21 августа 2021 года.

Метро: В этот день работа муниципального общественного транспорта будет продлена. Метро будет работать до 03.00. Поезда будут двигаться с интервалом десять минут. Работу метро возобновят уже 22 августа с 06.00.

А также, в целях обеспечения транспортного обслуживания фан-зон во всех районах города с 22:00 до 3:00 дополнительно организуют маршруты общественного транспорта:

Трамваи:

№2. Чёрный пруд, Большая Печёрская ул., Сенная пл., ул.Белинского, пл.Лядова, Ильинская ул., ул.Маслякова; №3. Московский вокзал, Парк 1 мая, ул.Октябрьской Революции, метро Ленинская, Комсомольская пл., Молитовский мкр., Заречный бул., ул.Глеба Успенского, Парк Дубки;

№4. Московский вокзал, Парк 1 мая, Спортивная ул., Дачная ул., мкр. Красная Этна, ул.Аксакова, ул.Игарская;

№6. Московский вокзал, Гордеевская ул., Бурнаковский мкр., метро Буревестник, ул.Коминтерна, Центр Сормово, ул.Вождей Революции, ул.Коммуны, ул.Ярошенко, Берёзовская ул., Сормовское ш., Бурнаковский мкр., Гордеевская ул., Московский вокзал;

№7. Московский вокзал, Гордеевская ул., Бурнаковский мкр., метро Буревестник, Берёзовская ул., ул.Ярошенко, ул.Коммуны, ул.Вождей Революции, Центр Сормово, ул.Коминтерна, Сормовское ш., Бурнаковский мкр., Гордеевская ул., Московский вокзал;

№8. Гнилицы, Стригино, Ореховская ул., ул.Минеева, ул.Смирнова, пл.Киселёва, метро Кировская, метро Автозаводская;

№17. 52 квартал, Молодёжный пр., пр.Кирова, метро Кировская, метро Автозаводская;

№21. ул.Маслякова, Ильинская ул., Красносельская ул., Молитовский мост, Комсомольская пл., Молитовский мкр., Заречный бул., ул.Глеба Успенского, Парк Дубки.

Троллейбусы:

№4. ул.Минеева, ул.Лескова, пл.Киселёва, пр.Октября, ул.Плотникова, Соцгород-2;

№9. пл.Горького, пл.Свободы, ул.Ванеева, Советская пл., ул.Рокоссовского, мкр.Кузнечиха-2; №10. Мещерское озеро, Мещерский бул., Московский вокзал (тоннель), Московское ш., Лесной городок, Авторынок Московский;

№ 13. пл.Свободы, ул.Ванеева, Советская пл., ул.Бекетова, пр.Гагарина, пл.Жукова, мкр.Щербинки-2;

№ 14. ул.Патриотов, Южное ш., ул.Веденяпина, пл.Киселёва, пр.Октября, ул.Плотникова, Соцгород-2; № 15. Московский вокзал (тоннель), Московское ш., пр.Героев, Просвещенская ул., ул.Ярошенко, ул.Чаадаева;

№ 17. пл.Свободы, ул.Ванеева, Советская пл., ул.Васюнина, ул.Ивлиева, мкр.Кузнечиха-2; № 31. пл.Свободы, пл.Горького, пл.Лядова, пр.Гагарина, пл.Жукова, мкр.Щербинки 2; Автобусы: № 1. пл.Горького, пл.Лядова, пр.Гагарина, пл.Жукова, мкр.Щербинки, д.Ольгино, пос.Новинки, ЖК Окский берег;

№ 10. ул.Дубравная, ул.Ясная, ул.КИМа, ул.Свободы, Центр Сормово, ст.Варя, ул.Страж Революции (обратно – ул.50 лет Победы), ул.Просвещенская, ул.Давыдова, ул.Рябцева;

№ 11. Автозаводский универмаг, пр.Октября, ул.Дьяконова, пр.Бусыгина, ул.Львовская, ул.Дружаева;

№ 26. пл.Горького, пл.Лядова, пр.Гагарина, ул.Бекетова, Советская пл., ул.Козицкого, ул.Ивлиева, мкр.Кузнечиха-2;

№ 40. пл.Киселёва, ул.Веденяпина, Южное ш., мкр.Юг; № 41. пл.Горького, пл.Свободы, ул.Ванеева, Советская пл., ул.Козицкого, ул.Ивлиева, ул.Рокоссовского, ул.Сахарова, мкр.Цветы;

№ 45. Московский вокзал (тоннель), Московское ш., ул.Рябцева, ул.Ярошенко, ул.Чаадаева, ул.Коммуны, ул.Мокроусова, ул.Светлоярская, пр.Кораблестроителей, 7 мкр. Сормово, ЗКПД-4;

№ 48. Московский вокзал (тоннель), Московское ш., Лесной городок, ул.Движенцев, Сортировочный мкр.;

№ 52. пл.Горького, пл.Свободы, Варварская ул., ул.Пискунова, ул.Минина, Сенная пл., ул.Родионова, ул.Лопатина, ул.Касьянова, Казанское ш., мкр.Верхние Печёры;

№ 61. пл.Горького, пл.Свободы, ул.Ванеева, ул.Сусловой, ул.Бринского, ул.Лопатина, ул.Касьянова, Казанское ш., мкр.Верхние Печёры;

№ 68. пл.Киселёва, ул.Лескова, Мончегорская ул., Космическая ул.;

№ 71. Московский вокзал (тоннель), Сормовское ш., метро Буревестник, ул.Коминтерна, Центр Сормово, Союзный пр., ул.Сутырина, ул.Баренца, пр.Кораблестроителей, 7 мкр. Сормово, ул.Федосеенко, Торфопредприятие.

Кроме того, после всех торжественных и массовых мероприятий в Нижегородском районе с площади Свободы можно будет уехать по следующим маршрутам:

· А-3 - Московский вокзал, Московское ш., пр.Героев, ул.Просвещенская, ул.Чаадаева, ул.Культуры, Центр Сормово, Союзный пр., ул.Сутырина, ул.Баренца, пр.Кораблестроителей, 7 мкр. Сормово, ЗКПД-4

· А-9 - ул.Акимова, 4 мкр. Мещерское озеро, Бурнаковская ул., ст.Варя, Центр Сормово, Красное Сормово

· А-45 - Московский вокзал, Московское ш., ул.Рябцева, ул.Чаадаева, ул.Коммуны, ул.Федосеенко, ул.Мокроусова, ул.Светлоярская, пр.Кораблестроителей, 7 мкр. Сормово, ЗКПД-4

· А-48 - Московский вокзал, Московское ш., Лесной городок, ул.Движенцев, Сортировочный мкр.

· А-71 - Московский вокзал, Сормовское ш., метро Буревестник, ул.Коминтерна, Центр Сормово, Союзный пр., ул.Сутырина, ул.Баренца, пр.Кораблестроителей, 7 мкр. Сормово, ул.Федосеенко, Торфопредприятие

· А-95 - Московский вокзал, Сормовское ш., метро Буревестник, ул.Коминтерна, Центр Сормово, ул.Свободы, ул.КИМа, ул.Ясная, ул.Дубравная

· А-40 - пл.Лядова, пл.Комсомольская, пр.Ленина, пл.Киселёва, ул.Веденяпина, Южное ш., мкр.Юг

· А-58 - пл.Лядова, пл.Комсомольская, пр.Ленина, пр.Бусыгина, ул.Дьяконова, пр.Октября, пр.Ильича, ул.Красноуральская, Мончегорский мкр., Космическая ул.

· А-64 - пл.Лядова, пл.Комсомольская, Молитовский мкр., ул.Баумана, ул.Памирская, ул.Глеба Успенского, пр.Бусыгина, ул.Дьяконова, ул.Строкина, Соцгород-2

· А-68 - пл.Лядова, пр.Гагарина, ул.Новикова-Прибоя, пр.Ленина, пл.Киселёва, ул.Лескова, Мончегорская ул., Космическая ул.

· А-1 - пл.Лядова, пр.Гагарина, мкр.Щербинки, д.Ольгино, пос.Новинки, ЖК Окский берег;

· А-26 - пл.Лядова, пр.Гагарина, ул.Бекетова, пл.Советская, ул.Козицкого, ул.Ивлиева, мкр.Кузнечиха-2

Напомним, что 21 августа будет торжественный салют. Рассказываем, во сколько начнется салют в Нижнем Новгороде 21 августа 2021 года.

Салют в Нижнем Новгороде 21 августа 2021 года начнется по завершении полуторачасового гала-шоу. Фейерверки пройдут одновременно во всех районах города в 21:41. Главный салют дадут напротив водной сцены, в акватории Оки и Волги. Установки будут располагаться на шести баржах.

А также, сцена на воде, концерты звезд и рекордный салют: Как пройдет гала-шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Рассказываем, чем будут удивлять нижегородцев и гостей города на грандиозном празднике.

Сцену на Нижневолжской набережной собирали из металлических конструкций более трех недель. В работе были задействованы водолазы, поскольку основание сооружения уходит под воду на глубину четыре метра. Сцена поражает воображение своими габаритами: ее длина составляет 108 метров, высота – 30 метров.