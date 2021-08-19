Движение катеров в акваториях Оки и Волги перекроют 21 августа Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Движение катеров в акваториях Оки и Волги перекроют в субботу, 21 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В целях обеспечения безопасности на праздновании юбилея города 21 августа 2021 года с 14.00 до 24.00 ограничат движения маломерных судов в акваториях рек Ока и Волга в соответствии с прилагаемой схемой. Кроме того, с 14:00 проход в перекрытую зону на маломерном судне будет не возможен.

Местных жителей и гостей Нижнего Новгорода убедительно просят быть внимательными и заранее продумывать свой маршрут в соответствии со всеми изменениями.

Напомним, что движение в центре Нижнего Новгорода временно приостановят. Объезд будет организован по прилегающим улицам. Площадь Минина и прилегающие улицы в Нижнем Новгороде перекроют с 17 до 24 августа.

На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств. Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.