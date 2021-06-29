Привезли из Санкт-Петербурга: На фасаде фабрики "Маяк" восстанавливают историческую плитку

фасад "Маяка" реставрируют Фото: Мария СОРОКИНА

Реставрация здания бывшей фабрики «Маяк» полным ходом идет в Нижнем Новгороде. На экскурсии 29 июня журналистам рассказали, какие работы уже завершены, а какие предстоит выполнить в здании. В целом, ко дню сдачи объекта в августе подрядчику необходимо выполнить фасадные работы, ремонт парадной лестницы и реставрацию зала на третьем этаже. Первый и второй этажи пока еще находятся в разработке, конкретных сроков по их завершению пока нет.

Как рассказал прораб ООО «АПЕКС» Александр Скудный, работы идут согласно графику. Сейчас на объекте работает 29 человек, но количество рабочих постоянно увеличивается.

рабочие кладут плитку Фото: Мария СОРОКИНА

- Выполняем работы по монтажу плитки и штукатурки, инъектированию фасада. Плитку специально подбирали в реставрационных мастерских Санкт-Петербурга. Ее состав аналогичен исторической. Мы надеемся, что эта плитка переживет еще несколько поколений. В цвет тоже попали очень хорошо. По монтажу продвинулись уже на 70-75 процентов. В последнюю очередь, работы будут вестись работы по монтажу пинаклей на самой верхней части здания, будет очень красиво, - рассказал он.

заменят каждую третью плитку Фото: Мария СОРОКИНА

По словам начальника участка, работа предстоит действительно сложная и ответственная, ее необходимо выполнить в сжатые сроки. Каждый третий элемент столетней плиточной кладки будет заменен. Новую плитку не просто заказали в одной из мастерских. Ее создавали по образцу исторической. Для этого состав разобрали практически на атомы, применили к нему современные технологии по увеличению прочности, а затем провели кропотливую работу по выбору цвета. Пока идут работы еще видна небольшая разница между новой и потускневшей старой плиткой, но после промывки специальным составом даже самые внимательные не смогут отличить новые элементы кладки.

новая и старая плитка на фасаде Фото: Мария СОРОКИНА

После осмотра фасадов экскурсия переместилась в зал на третьем этаже, где работы ведет СМУ-77. Как рассказал гендиректор организации Владимир Молоканов, рабочие выполнили уже 60% от всех обозначенных в контракте работ.

работы идут по графику Фото: Мария СОРОКИНА

- В настоящее время продолжаются работы по реставрации и воссозданию ряда помещений. Сейчас идет вычинка и реставрация лицевой кладки. Также мы занимаемся реставрацией внутреннего плиточного декора, подоконников, облицовкой лестниц. Сейчас идут работы по подбору и изготовлению плитки, которая повторяет историческую. Всего керамистам предстоит вручную изготовить 1800 штук. Параллельно идет реставрация металлических оконных изделий, - сообщил Молоканов.

элементы окон готовят к реставрации Фото: Мария СОРОКИНА

По его словам, окна останутся прежние, но стекла придется заменить. Для этого рамы аккуратно разбирают, все их элементы приводят в надлежащий вид, вставляют стекла и так же аккуратно собирают. В планах и реставрация декоративных элементов металлического лифта.