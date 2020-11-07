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Фасад бывшей фабрики "Маяк" отреставрируют за 50 млн рублей

В Нижнем Новгороде объявили аукцион на реставрацию центрального фасада здания
Дарья ЯЗЕВА
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Фасад бывшей фабрики "Маяк" отреставрируют за 50 млн рублей

Фасад бывшей фабрики "Маяк" отреставрируют за 50 млн рублей

Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

На реставрацию центрального фасада здания бывшей фабрики "Маяк" в Нижнем Новгороде объявили аукцион. Этот комплекс известен также как банк Рукавишниковых. Информацию об аукционе разместили 5 ноября на портале государственных закупок.

По документам заказчиком является ГБУК НО «Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник». Принятие заявок на участие в аукционе действует до 13 ноября. Начальная стоимость контракта составит 50,35 миллионов рублей, которые будут выделены из областного бюджета.

Конкурс окончится 17 ноября — тогда же будут подведены итоги. Победителю торгов надлежит воссоздать лепнину пинаклей и других элементов, отремонтировать керамическую плитку на тех же пинаклях и стенах, заменить водосточные трубы. Кроме того, требуется восстановить кирпичную кладку и облицовку фасада. Срок окончания работ назначен на 2 августа следующего года.

Реставрация пройдёт по программе "Символы800".