Праздничные мероприятия пройдут в парке "Швейцария" 22 августа Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Праздничные мероприятия пройдут в нижегородском парке "Швейцария" 22 августа, в ближайшее воскресенье. Посетить обновлённое пространство призвал нижегородцев мэр города Юрий Шалабаев в своём Instagram.

По словам главы Нижнего Новгорода, праздник начнётся в 16:00.

– В детской зоне малыши смогут позаниматься с аниматорами и принять участие в мастер-классах. В детском центре "Бублик" можно найти площадки для детей любого возраста, – отметил Шалабаев.

Новая спортивная площадка. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

А также напомнил, что в "Швейцарии" открываются отличные виды на всю приволжскую столицу.

Поиграть в настольные игры и послушать музыку можно будет у нового фонтана, отдохнуть – в зоне качелей. Юрий Шалабаев перечислил, чем ещё смогут заняться гости парка после масштабного обновления территории:

– Любители активного здорового образа жизни смогут оценить масштаб спортивной части парка: показательные выступления в скейт-парке, тренировки на тренажёрах our-door, игры на двух теннисных кортах, волейбольной и баскетбольной площадках, секции спортивного центра, беговое кольцо и многое другое.

Первый день встречи гостей в "Швейцарии" завершится световым шоу и выступлением кавер-группы DIAMONDS. В мэрии Нижнего Новгорода обратили внимание, что мероприятия проведут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

У фонтана можно послушать музыку или поиграть в настольные игры. ФОТО: Инстаграм парка "Швейцария"

Важно отметить, что для посещения парка "Швейцария" именно 22 августа, в первый день его работы, необходимо иметь "Мультипасс 800" в цифровом или пластиковом виде. Пройти на общественную территорию возможно будет только через главный вход на улице Медицинской. После 22 августа вход будет свободным!

В администрации города также напомнили, что получить Мультипасс можно у стадиона "Нижний Новгород" на улице Бетанкура, 1А/1 с 08:00 до 22:00 ежедневно.

Сделать это онлайн нижегородцы могут на сервисе "Карта жителя Нижегородской области": на портале nn-card.ru или через одноимённое мобильное приложение.

В том числе 22 августа можно получить фирменный браслет, который позволит посещать парк "Швейцария" в течение дня. Для этого потребуются свежий отрицательный ПЦР-тест или результат экспресс-теста на антитела в специальных пунктах у входа в парк.

– Дети младше 18 лет смогут попасть на мероприятие без справок и без тестов, – заверили в ведомстве.

Участок парка в сумерках. ФОТО: Инстаграм парка "Швейцария"

Напомним, комплексное благоустройство любимого нижегородцами парка "Швейцария" стало крупнейшим из всех проектов по подготовке города к юбилею. В парке заменили освещение, дорожки, павильоны различного функционала: культурного, спортивного, игрового. Помимо этого была отремонтирована ограда территории "Швейцарии".

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