10 спортплощадок, 18 километров дорожек и 31 тысяча кустарников: Смотрим на благоустройство парка "Швейцария" в цифрах
Фото: Инстаграм
Крупнейший парк Нижнего Новгорода — любимый жителями города парк "Швейцария" — откроется уже через три месяца! Этим поделились его представители на официальном канале парка, попутно рассказав об уже проделанной работе на территории "Швейцарии". Итоги благоустройства на момент 9 мая руководство парка привело в цифрах. Кроме того, напомним, "Швейцария" активно ведёт свой официальный Instagram-аккаунт, где публикуются многие интересные вещи об этом живописном зелёном месте, новости благоустройства и другое.
"Швейцария" откроется уже через три месяца.
Фото: Инстаграм
— Через три месяца будет август, а значит вновь распахнёт свои калитки "Швейцария". Давайте вспомним, как обновляются 52,2 гектара парка к 800-летию Нижнего Новгорода, — сказано на канале парка.
В парке высадили огромное число новых деревьев, цветников и кустарников.
Фото: Инстаграм
А вот и сами цифры комплексного благоустройства:
- 3 километра отреставрированной ограды;
- 9 отреставрированных входов;
- 14 новых детских площадок;
- 10 новых спортивных площадок;
- 18 километров воссозданных прогулочных дорожек;
- 1 километр новой кольцевой беговой дорожки;
- 1 632 новых дерева, свыше 31 тысячи новых кустарников и более 4 тысяч новых цветников;
- 15 тысяч новых малых архитектурных форм, то есть урн, скамеек, уличных тренажёров, детских качелей и т.д.;
- 1,7 тысячи "квадратов" нового скейт-парка;
- 2 видовые скамьи по 40 метров в длину каждая.
Более того, в парке уже смонтировано новое наружное освещение и установлено видеонаблюдение на всей его территории.
В "Швейцарии" осталось полностью обновить инженерные сети, установить современные парковые павильоны взамен старых для комфортного отдыха гостей (детский центр, экошкола, социальный центр, кафе, пункт проката оборудования, туалеты и т.п.) и павильоны для ухода за его территорией (администрация, хозяйственные блоки).
Проект Спортивного центра, который начали устанавливать 13 апреля 2021.
Фото: Инстаграм
— И это ещё не всё! — уверяют представители парка. — До встречи в августе в крупнейшем парке Нижнего Новгорода "Швейцарии"!
А также нижегородцам предложено перейти на официальный сайт "Швейцарии" (https://swissparknn.ru), где можно ознакомиться со всеми подробными планами комплексного благоустройства общественной территории.
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