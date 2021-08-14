Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 14 августа 2021 года: Число выздоровевших в регионе превысило 134 тысячи человек
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 547 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заражённых в области превысило 147,5 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 147 624.
Количество выздоровевших в том числе растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 134 119 человек. За последние сутки выписали 480 нижегородцев.
К сожалению, с болезнью за сутки не справились 27 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 5 403 жителя региона.
Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние три месяца обороты заболеваемости значительно возросли.
Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.
Фото: Яндекс
Напомним, нижегородцы смогут получить QR-код для путешествий в другие страны.
А также смогут пройти реабилитацию после коронавируса на "Тропе здоровья".
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!