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Общество11 августа 2021 13:40

Нижегородцы смогут пройти реабилитацию после коронавируса на «Тропе здоровья»

Уже 158 человек используют терренкур для полного выздоровления
Екатерина КУРГУЗОВА
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Переболевшие коронавирусом нижегородцы смогут пройти реабилитацию на «Тропе здоровья» областной больницы им. Н.А. Семашко. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Терренкур «Тропа здоровья» работает на территории больницы с июля 2018 года и представляет собой благоустроенную дорожку протяженностью 450 метров в парковой зоне для пеших прогулок с лечебной или профилактической целью. Каждые 50 метров размечены информационными баннерами с указанием пройденного пути и мотивирующими к движению сведениями.

Использовать «Тропу здоровья» для оздоровления самостоятельно и в дневное, и в вечернее время может любой желающий пациент или сотрудник больницы, а также каждый нижегородец. Для удобства в темное время суток здесь работает искусственное освещение.

Напомним, что врачи «Школы здоровья-800» рассказали, что существуют риски активного развития сахарного диабета у людей, переболевших коронавирусом.

По мнению главного внештатного эндокринолога нижегородсого Минздрава Ольги Занозиной, сахарный диабет - это такое заболевание, которое начинается незаметно, именно поэтому нужно внимательно контролировать уровень сахара в крови. Также она отметила, что желание много пить является одним из явных признаков сахарного диабета. Самой опасной ситуацией, как отметила эндокринолог, то, что многие пациенты слишком поздно узнают о своем диагнозе.