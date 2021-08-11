Нижегородцы смогут получить QR-код для путешествий в другие страны. Об этом сообщает ГАУ Нижегородской области «Центр координации проектов цифровой экономики».

Сделать это теперь можно просто - через цифровой сервис «Карта жителя Нижегородской области». Там можно быстро проверить результаты ПЦР-теста и продемонстрировать их на таможне при пересечении границы между странами

Через QR-код откроется ссылка на идентификатор анализов на портале nn-card.ru. Для того, чтобы получить справку на русском и английском языках с международным QR-кодом выезжающим за границу, необходимо заранее обратиться в городскую поликлинику по месту жительства. В документе содержатся данные пациента с результатами теста на наличие коронавирусной инфекции, информация об идентификаторе медицинского направления, названии лаборатории, которая проводила тестирование.

Теперь просто нужно отсканировать QR-код и откроется страница с информацией, которую необходимо показать на таможенном контроле. Проверку достоверности справки может осуществить любой интернет-пользователь, в том числе незарегистрированный на портале «Карта жителя Нижегородской области».