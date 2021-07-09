Нижегородец погиб при замене лампочки на аттракционе

Следователи проводят проверку в Нижнем Новгороде по факту гибели 21-летнего рабочего. Молодой человек упал с аттракциона в Ленинском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.

Происшествие произошло в среду, 7 июля, в парке аттракционов на Заречном бульваре около кинотеатра «Россия».

По предварительным данным, молодой рабочий подготавливал аттракцион к открытию и приему посетителей. Он залез на конструкцию аттракциона для того, чтобы заменить лампочку, и неожиданно упал. От удара он скончался.

При осмотре тела погибшего следователи не обнаружили видимых телесных повреждений. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза.

Также известно, что рабочий не был официально трудоустроен.

Напомним, что мужчина утонул в пруду в Кстовском районе. Он купался в необорудованном для купания месте. Мужчина 29 лет утонул в пруду на территории базы отдыха «Славная вотчина» в в селе Большое Мокрое Кстовского района. О трагедии стало известно в 11:00 в воскресенье, 4 июля.