Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 12 августа 2021 года: за сутки диагностировали 535 новых случая заражения коронавирусом Фото: Амир Закиров

По данным на 01:00 12 августа 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 146 528 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 535 новых случая заражения.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 133 тысячи жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 451 человек.

К сожалению, за последние сутки двадцать пять человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 5 350 человек.

Статистика зараженных по коронавирусу на 12 августа Фото: Яндекс

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (12 666) и г. Бор (7 583), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (245) и Спасском районах (263). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (15 120), за прошедшие сутки там выявили 50 новых случаев.

На данный момент Нижегородская область все так же занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (2 076 новых случаев), Московской области (1 054 новых случаев) и Санкт-Петербургу (1 804 новый случай).

Напомним, что в новом учебном году студенты Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского будут учиться в смешанном формате.

Однако, окончательное решение перевода на дистант будет зависеть от Роспотребнадзора. Помимо этого в рамках ВУЗа будет проходить кампания по продвижению вакцинации среди студентов, а также разъяснение необходимости сделать прививку от коронавирусной инфекции в целях профилактики её нераспространения.