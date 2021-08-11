Студенты ННГУ им. Лобачевского будут учиться в смешанном формате

В новом учебном году студенты Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского будут учиться в смешанном формате. Об этом сообщает ИА «В городе N» со ссылкой на проректора по учебной работе ННГУ Александра Князева.

- Есть ряд факультетов, прежде всего естественнонаучного и физико-математического профиля, где в целях полноценного освоения дисциплин и получения качественного высшего образования, необходимо посещение практических и лабораторных занятий, — подчеркнул проректор.

Однако, окончательное решение перевода на дистант будет зависеть от Роспотребнадзора. Помимо этого в рамках ВУЗа будет проходить кампания по продвижению вакцинации среди студентов, а также разъяснение необходимости сделать прививку от коронавирусной инфекции в целях профилактики её нераспространения.

Так, Министерство науки и высшего образования РФ ранее выпустило рекомендации о том, что не прошедших вакцинацию студентов советуют переводить на удаленное обучение.

Такая же ситуация обстоит и в Нижегородском государственном педагогическом университете им. Козьмы Минина.

- Формат обучения в первую очередь будет зависеть от рекомендаций главного санитарного врача Нижегородской области, - сообщили в пресс-службе нижегородского государственного педагогического университета.

Кроме того, Мининский университет планирует провести вакцинацию иностранных студентов на внебюджетные деньги.