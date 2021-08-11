535 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

По данным на 11 августа 2021 года, всего с начала пандемии 146 528 пациентов Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 451 человека. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 535 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 133 178 человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 5 350, а за последние сутки двадцать пять нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (12 666) и г. Бор (7 583), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (245) и Спасском районах (263). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (15 120), за прошедшие сутки там выявили 50 новых случаев.

На данный момент Нижегородская область все так же занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (2 076 новых случаев), Московской области (1 054 новых случаев) и Санкт-Петербургу (1 804 новый случай).

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.