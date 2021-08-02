Юрий Шалабаев проверил соблюдение скоростного режима в работе электросамокатов в Нижнем Новгороде Фото: Инстаграм

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проверил работу электросамокатов в городе, а точнее соблюдение скоростного ограничения до 15 и 25 километров в час. Соглашение о скоростном режиме было подписано с компаниями, предоставляющими аренду двухколёсного транспорта, месяц назад. Об этом сам мэр рассказал в своём Instagram.

– Разобраться в правилах эксплуатации электросамокатов помогают специально обученные люди – сейвгарды, – отметил Юрий Шалабаев. – Они работают в местах аренды и парковки. Всё понятно и чётко объяснили.

В том числе глава города проверил техническое состояние СИМ, которое обеспечивает безаварийную эксплуатацию техники пользователями. В частности, СИМ включает в себя тормозную систему, исправную работу фар, светоотражатели по бокам и прочее.

– Полностью доволен, всё исправно, – заключил мэр Нижнего Новгорода.

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