Нижегородские МЧСники показали, как тушат с воздуха пожар в заповеднике Мордовии

В Мордовии третьи сутки горит государственный заповедник. Фото: ГУ МЧС России по Республике Мордовия

В Мордовии горит государственный природный заповедник: крупный пожар тушат уже третьи сутки, на месте работают не только местные пожарные, но и из соседних регионов, в том числе и из Нижегородской области.

- На месте находится аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Нижегородской области в составе 50 человек личного состава и 12 единиц техники, в том числе 1 беспилотный летательный аппарат, - рассказали в пресс-службе регионального Управления МЧС.

Нижегородские МЧСники были отправлены на подмогу в Мордовию. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По данным Мордовского Управления МЧС, сейчас площадь активного горения составляет 13 га, в тушении задействовано более 500 человек и свыше 120 единиц техники.

Пожарные тушат возгорание с воздуха: двумя бортами Ми-8 МЧС России было произведено более 20 сбросов воды. Кроме того, привлечен самолет-амфибия БЕ-200.

Площадь лесного пожара составляет 13 Га. Фото: ГУ МЧС России по Республике Мордовия

Между тем жители соседнего Сарова наблюдают огромные густые клубы дыма, принесенные ветром из горящего заповедника. В РФЯЦ-ВНИИЭФ заявили, что угрозы распространения огня на территорию ЗАТО и Нижегородской области нет. Правда, усиление ветра в ближайшие дни может привести к еще большей задымленности.