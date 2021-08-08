Рэпер Элджей прокатился на бронетранспортере по Нижнему Новгороду Фото: Instagram @natasha_zhstkva

Популярный певец прокатился на бронетранспортере по центру Нижнего Новгорода. По городу он проехался на необычном транспорте после фестиваля «Столица закатов» в субботу, 7 августа. Видеоролик о своей поездке на бронетранспортёре исполнитель опубликовал в своем Instagram.

Элджея заметили, когда он катался на БТР по улицам города, в сети сразу же распространились фото и видео. В комментариях различных групп стали появляться утояняющие комментарии о том, что Элджей катался на бронированной разведывательно-дозорной машине.

Рэпер Элджей прокатился на бронетранспортере по Нижнему Новгороду Фото: Instagram @natasha_zhstkva

Также на видео рэп-исполнитель встал в люке, махал рукой, а после отдал честь снимавшим его нижегородцам из соседней машины.

Кроме того, на видео из Instagram Элджея надпись на бронетранспортере закрыта белой полосой, но известный тик-ток депутат Нижнего Новгорода Олег Щеглов также выложил ряд фото и видео в сторис в своем Instagram. На них видно, что на БТР крупными буквами написано «ОЛЕГ ЩЕГЛОВ».

Напомним, что возрастной ценз для посещения концерта подняли – ранее проход на мероприятие устанавливали с 16 лет.

А также, в Нижнем Новгороде назревает культурный скандал, связанный с празднованием 800-летия города. Родители нижегородских школьников возмущены предстоящим выступлением Элджея, который заявлен хедлайнером городского фестиваля «Столица закатов» 7 августа.

Молодежь, судя по всему, ждала возможности бесплатно сходить на концерт кумира, а вот взрослые были настроены совершенно по-другому. Родители школьников даже написали открытое письмо губернатору, в котором попросили отменить концерт. Хотя нет, не попросили – потребовали.