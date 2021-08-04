«В его текстах открытая пропаганда наркотиков и алкоголя»: Родители школьников требуют отменить концерт Элджея в Нижнем Новгороде

После того, как стало известно, что Элджей выступит в Нижнем Новгороде, общественность разделилась на два лагеря. Фото: Кристина Бербасова, Борис Кривов.

В Нижнем Новгороде назревает культурный скандал, связанный с празднованием 800-летия города. Родители нижегородских школьников возмущены предстоящим выступлением Элджея, который заявлен хедлайнером городского фестиваля «Столица закатов» 7 августа.

Фестиваль «Столица закатов», приуроченный к юбилею города, стартовал в Нижнем Новгороде 12 июня. Каждую субботу здесь на Нижневолжской набережной проходят концерты, на которых выступают местные музыканты и приглашенные звезды, после чего в акватории Оки и Волги проходит яркое пиротехническое шоу. Свои хиты для нижегородцев уже исполнили «Хор Турецкого», Леонид Агутин, Иван Дорн, MARUV, Иманбек.

В предстоящую субботу на фестивале должен выступить популярный хип-хоп исполнитель Элджей, информация об этом есть на сайте организаторов. Молодежь, судя по всему, ждет возможности бесплатно сходить на концерт кумира, а вот взрослые настроены совершенно по-другому. Родители школьников даже написали открытое письмо губернатору, в котором попросили отменить концерт. Хотя нет, не попросили – потребовали.

Фестиваль "Столица закатов" проходит в Нижнем Новгороде каждую субботу, начиная с 12 июня. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Кто такой Элджей и почему он опасен

Элджей (в миру Алексей Узенюк) – 27-летний российский хип-хоп исполнитель родом из Новосибирска. Всероссийская слава к нему пришла в 2017-м, когда он совместно с Федуком записал трек «Розовое вино» - тогда эта песня была на вершине всех русскоязычных чартов. Образ у музыканта очень своеобразный: лицо и руки в татуировках, а зрачки глаз скрывают белые линзы – выглядит жутковато. Сегодня у Элджея гастроли по всему миру и многомиллионная армия поклонников.

В своих текстах рэпер действительно не стесняется в выражениях. Темами песен обычно становятся секс, наркотики, разврат и все прочее, что связано с прожиганием жизни. «…Люди, как мишени в тире. Они такие тупые, я бы мог их убивать, если бы мне платили… Я сливаю бабки на наркотики и тряпки…Я аморальный, не верю никому из вас. И мне нормально…» - самый безобиднейший пример богатого творчества Элджея.

- В его «сочинениях» самая настоящая инструкция для молодежи, как погибнуть побыстрее: наркотики и многое другое. Господи, спаси и защити наш город от этого ужаса... Очень надеюсь, что губернатор ответит на это письмо и запретит выступление Элджея, - говорит нижегородка Елена Смирнова.

«Оградите наших детей от ложных идеалов!»

В тексте открытого письма, опубликованного в группе «Родительский комитет Нижегородской области» Вконтакте, авторы так и пишут: «Уважаемый Глеб Сергеевич! Мы обращаемся к вам с требованием отменить концерт скандально известного исполнителя – рэпера Элджея, выступление которого запланировано в рамках праздничных мероприятий, проводимых в городе».

Родители считают, что образ и творчество артиста вызывает неоднозначную реакцию.

- В текстах его песен идет открытая пропаганда наркотических средств, алкоголя, гомосексуализма. И все это перекликается с призывами к насилию и антисоциальному поведению. Выставленное организаторами ограничение 16+ вызывает много вопросов и явно не соответствует общему содержанию его песен, наполненных ненормативной лексикой. К тому же мероприятие проводится на открытой площадке, - возмущаются родители.

Активисты считают, что приглашение подобного рода исполнителей «компрометирует губернатора как руководителя региона», и призывают отменить концерт, как это сделали раньше в ряде других городов.

- Мы понимаем свою родительскую ответственность, но требуем еще и оградить нашу молодёжь от ложных идеалов, демонстрируемых в общественном пространстве, - говорится в письме.

«Будем отрываться по полной вам назло»

Когда стало известно, что в Нижнем Новгороде на городском фестивале выступит Элджей, общественность разделилась на два лагеря: пока одни в ужасе хватаются за сердце, другие готовятся к грандиозной тусовке. Судя по всему, народ соберется со всей области. Нижегородские паблики кипят, словно растревоженный муравейник: подписчики только и говорят что о приезде Элджея.

Элджей и ведущий Александр Ревва перед церемонией вручения ежегодной премии `МУЗ-ТВ 20/21.Начало Света` Фото: Иван МАКЕЕВ

- Я уверена, что концерт все равно состоится, несмотря на эти «народные волнения». Поэтому старшее поколение, отстаньте уже от молодежи, дайте нам слушать то, что нравится! Мы все равно пойдем на этот концерт и будем отрываться по полной – вам назло, - говорит студентка Яна Золотарева.

Среди защитников Элджея оказалась не только «зеленая» молодежь, но и люди постарше. Многие из них в качестве аргумента приводят то, что прослушивание музыки и вообще окружающие условия не помешали вырасти им «нормальными людьми».

- Возрастное ограничение 16+, этого недостаточно? Или если ваши дети слушают эту музыку дома, то ничего из текста повторять не будут, а если артист приедет в город, то сразу станут как зомби? И как мы выросли нормальными людьми, слушая, например, «Сектор газа» и «Гражданскую оборону»? – встала на защиту молодежи Анастасия Смирнова.

- От того, что отменят концерт, подростки не перестанут слушать его в своих наушниках, говоря маме, что у них там Чайковский, и смотреть на ютьюбе! Во все времена для подростков был запретный плод сладок! – справедливо заметила нижегородка Оксана Варакина-Куранова.

Некоторые рассуждают более глобально, считая, что подобное творчество необходимо запрещать на уровне страны, а не бороться с концертами в городах.

- Само письмо, как бы мягко выразиться... не того масштаба. Нужно не один конкретный концерт запрещать, а вводить цензуру на подобные выступления, – считает интернет-пользователь Ярослав Виевский.

Официально: На концерт будут пускать по паспортам

С просьбой прокомментировать выбор артиста мы обратились в правительство Нижегородской области. В «Центре 800», занимающемся организацией фестиваля «Столица закатов» пояснили, что список выступающих формируется из предложений нижегородских агентств и букеров.

- Они направляют запрос о возможности артистов выступить в предложенные даты и передают организатору фестиваля. Далее на выбор артиста влияет размер гонорара, райдер. По совокупности данных организатором принимается решение по приглашению артиста, - пояснили в АНО «Центр 800».

По словам организаторов, они стараются, чтобы список артистов был максимально разносторонним и отвечал запросам разных целевых аудиторий, благо многодневный формат фестиваля позволяет это сделать. Но, судя по всему, отменять концерт Элджея не планируется, даже несмотря на возмущение общественности.

- Жалобы от родителей поступали. Соблюдение возрастного ценза будет контролироваться по документам, удостоверяющим личность, - сказали в «Центре 800».

Напомним, вход на фестиваль «Столица закатов» хоть и бесплатный, но ограничен коронавирусными требованиями. Пропуском на фестиваль служит специальный браслет, который дается при наличии сертификата о прививке от COVID-19, актуального отрицательного теста на ковид или справки, подтверждающей наличие антител. В случае с Элджеем посетить концерт смогут только лица старше 16 лет.

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