Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 7 августа 2021 года: 130 922 человека излечились от COVID-19 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 546 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заражённых в области превысило 143,5 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 143 823.

Количество выздоровевших в том числе растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 130 992 человека. За последние сутки выписали 481 нижегородца.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 28 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 5 236 жителей региона.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние два месяца обороты заболеваемости значительно возросли.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, рост заболеваемости коронавирусом в регионе прогнозируют в сентябре 2021.

А также Давид Мелик-Гусейнов пояснил, что вакцинация от коронавируса будет платной только для иностранцев в Нижегородской области.

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