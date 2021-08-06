Рост заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области прогнозируют в сентябре 2021

Рост заболеваемости коронавирусом в регионе прогнозирует Нижегородское управление Роспотребнадзора на вторую половину сентября. Об этом информирует NewsRoom24 со ссылкой на замруководителя Нижегородского Роспотребнадзора Наталью Садыкову.

В своём Instagram Наталья отметила, что в настоящий момент Нижегородский регион вышел на плато заболеваемости, но и снижения суточного прироста заражённых не происходит. Сезонное понижение температуры воздуха придёт в сентябре, что провоцирует повышение активности передачи любого вируса – в том числе и ковида. Отчего вероятен рост числа заболевших.

Также Наталья Садыкова отметила, что пройти вакцинацию – это необходимость, чтобы не дать обстановке в Нижегородской области усугубиться.

Замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов поддержал опасения о возникновении четвёртой волны. И добавил, что Роспотребнадзор следит за ситуаций в области.

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