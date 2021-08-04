В Нижнем Новгороде задержали медработницу, торговавшую сертификатами о вакцинации от COVID

В Нижнем Новгороде задержали медработницу, торговавшую сертификатами о прививках. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прошло чуть больше месяца с тех пор, как в Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию для представителей ряда профессий. По закону в случае отказа от прививки начальство вправе отстранить сотрудника от работы без сохранения зарплаты, но на практике это нередко означает просто увольнение. Вполне ожидаемо, что в такой ситуации активизировался «черный рынок», где продают и покупают сертификаты о вакцинации. Но так как просто подделать документ мало – необходимо, чтобы была отметка на Госуслугах – дело не обходится без работников медицинских учреждений.

Так, на днях в Нижнем Новгороде задержали 46-летнюю сотрудницу одной из нижегородских поликлиник, которая торговала фиктивными справками о вакцинации от коронавирусной инфекции. Такса была невысокая: всего 1500 рублей за сертификат. При этом женщина не являлась ни врачом, ни медицинской сестрой.

- Ее работа была связана с оформлением документов и сертификатов по прививкам. К самому процессу вакцинации она отношения не имела. Она просто оформляла документы, как будто человек сделал прививку, хотя на самом деле это не так, - рассказал «КП – Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах.

На сотрудницу завели уголовное дело по статье 327 УК РФ - подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков. Уже установлен факт получения ею денег от пяти граждан.

- В настоящее время полицейские проводят проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства иных возможных неправомерных действий подозреваемой. Проводится расследование, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

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